Microplastiche negli organi degli animali selvatici | i risultati della ricerca Unipd

Le microplastiche non risparmiano nemmeno le aree protette. Un team di ricercatori italiani dell'Università di Padova e dell'Università di Pretoria ha identificato frammenti di nylon e altre microplastiche nei polmoni e nel sangue di animali selvatici prelevati in riserve naturali del Sudafrica.