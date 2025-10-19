Michelle Hunziker senza freni | rivela se è rifatta e il bullismo subito dalla figlia Aurora
Michelle Hunziker si racconta senza filtri: la showgirl rivela la verità sui ritocchi estetici, sul bullismo subito dalla figlia Aurora e sul suo passato con Eros Ramazzotti. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Sapete che il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker è miliardario? Ecco che lavoro fa Sorridente, energica e sempre pronta a ironizzare su sé stessa, Michelle Hunziker ha deciso di mostrarsi in una versione più autentica che mai. In una recente intervista, la conduttrice svizzera ha parlato a cuore aperto del suo passato, del rapporto con l’ex marito Eros Ramazzotti, delle difficoltà affrontate da sua figlia Aurora e delle voci sui presunti ritocchi estetici. 🔗 Leggi su Donnapop.it
News recenti che potrebbero piacerti
Buona serata da Michelle Hunziker - facebook.com Vai su Facebook
Michelle Hunziker: "Eros Ramazzotti è ancora la mia famiglia" #14ottobre - X Vai su X
Michelle Hunziker senza filtri: il rimpianto in amore, quello che non rifarebbe - Michelle Hunziker, in una lunga intervista al Corriere della Sera, si apre senza filtri e racconta il suo più grande rimpianto in amore, quello che oggi non rifarebbe. Si legge su quilink.it
Michelle Hunziker: “Eros Ramazzotti è ancora la mia famiglia. La fedeltà? Sopravvalutata” - Nell’intervista al Corriere Michelle Hunziker parla del legame con Eros Ramazzotti, della maternità e della fedeltà. Riporta panorama.it
“Oggi non lo rifarei”: Michelle Hunziker sconvolge tutti rivelando il suo più grande rimpianto - Michelle Hunziker si confessa in un'intervista al Corriere della Sera: il grande rimpianto per la fine dell'amore con Eros Ramazzotti. donnaglamour.it scrive