Michele Placido stregato da Siculiana | Unica per paesaggi e storia

Michele Placido è rimasto affascinato da Siculiana, definendola “una cittadina unica dal punto di vista paesaggistico e storico”. L’attore e regista si trova nell’Agrigentino per le riprese della nuova serie Rai “Il giudice e i suoi assassini”, dedicata alla figura del magistrato Rosario Livatino. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it