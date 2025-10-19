Michael Mann userà l’IA per ringiovanire gli attori in Heat 2 | Sarà essenziale nel film

Il regista ha confessato che verrà utilizzata l'intelligenza artificiale nella lavorazione dell'atteso sequel del film anni '90. Michael Mann ha confermato di avere intenzione di utilizzare l'intelligenza artificiale nella produzione di Heat 2. Il regista è attualmente impegnato a lavorare al sequel. Mann utilizzerà l'IA per sperimentare l'invecchiamento e il ringiovanimento dei personaggi e durante il Lumière Film Festival in Francia, ha sottolineato l'importanza di questa tecnologia rivoluzionaria. Michael Mann userà l'intelligenza artificiale in Heat 2 "Non sperimento mai con la tecnologia in modo gratuito" ha specificato Mann "Quando ho una necessità drammatica o estetica, allora approfondisco ciò di cui ho bisogno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

