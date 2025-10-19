Micci | Il Comune dimentica il Col doveva riaprire un mese fa
Il Centro di orientamento al lavoro (Col) del Comune di Viterbo, servizio dedicato all’assistenza dei cittadini nella ricerca di un’occupazione e nell’avvio di tirocini, risulta ancora chiuso nonostante la prevista riapertura del 21 settembre. A denunciarlo è il capogruppo della Lega in consiglio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Il Comune di Stigliano chiede a Poste Italiane di rivedere la decisione di chiusura a tempo dei Postamat. L’Amministrazione comunale di Stigliano esprime la propria preoccupazione in merito alla recente decisione di Poste Italiane di sospendere l’operatività - facebook.com Vai su Facebook