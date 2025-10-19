Micci | Il Comune dimentica il Col doveva riaprire un mese fa

Viterbotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro di orientamento al lavoro (Col) del Comune di Viterbo, servizio dedicato all’assistenza dei cittadini nella ricerca di un’occupazione e nell’avvio di tirocini, risulta ancora chiuso nonostante la prevista riapertura del 21 settembre. A denunciarlo è il capogruppo della Lega in consiglio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Micci Comune Dimentica Doveva