Mia sorella Pamela Genini poteva esser salvata

«Se mia sorella poteva essere salvata? Da quello che ho letto sì. Queste sono cose gravi». Nicola Genini, fratello di Pamela, 29enne uccisa da Gianluca Soncin, ne è sicuro. La ragazza fu aggredita dall'uomo, che ha provato a lasciare, il 3 settembre 2024, a Cervia. Ma il codice rosso non scattò. «Buttata a terra e colpita alla testa con pugni, trascinata per i capelli per diversi metri, lancio di oggetti che provocarono la frattura di un dito della mano destra, graffi». La giovane si recò all'ospedale di Seriate il giorno dopo la lite, ma le informative dei carabinieri non arrivarono sul tavolo di nessuna procura.