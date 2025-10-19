Mi voglio togliere la vita | prete nota la diretta su TikTok chiama i carabinieri e lo salva

Il dramma in diretta: un uomo mostra una corda su TikTok. Durante una diretta TikTok del gruppo "Amici per caso", un uomo di 47 anni ha annunciato di volersi togliere la vita, mostrando una corda davanti alla telecamera. A notare la scena è stato padre Corrado Puliatti, sacerdote della Chiesa ortodossa, che non ha esitato un istante: ha allertato immediatamente i carabinieri, riuscendo così a salvargli la vita. L'intervento decisivo di padre Corrado. Padre Corrado, originario di Noto ma attivo a San Cesareo, nell'hinterland romano, ha fornito ai militari tutte le indicazioni necessarie per raggiungere l'abitazione dell'uomo.

