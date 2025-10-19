Mi voglio togliere la vita e mostra una corda in diretta TikTok Prete lo nota chiama i carabinieri e lo salva
Si è accorto dell'uomo durante una diretta TikTok: aveva annunciato di volersi suicidare e aveva preso una corda. Dall'altra parte del telefono don Corrado Puliatti che ha chiamato i carabinieri e gli ha salvato la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
