Mi dispiace, devi sederti in panchina Conte silura l’eroe dello scudetto: la pazienza è finita"> Antonio Conte è riconosciuto universalmente come un allenatore molto esigente, dal carattere particolare, non guarda in faccia a nessuno. Antonio Conte è uno degli allenatori più carismatici e intensi del panorama calcistico mondiale. Il suo carattere, forte e passionale, è il motore che ha sempre guidato la sua carriera, prima da calciatore e poi da tecnico. Ogni sua squadra riflette la sua mentalità: grinta, determinazione e spirito di sacrificio. Conte non accetta compromessi, pretende il massimo da sé stesso e da chi lavora con lui, e questa fame di vittorie è diventata il suo marchio di fabbrica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

