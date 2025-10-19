Mezza maratona Roma 2025 | risultati e classifica Doppia tripletta keniana in tre sotto l’ora!

Va in archivio con un dominio assoluto del Kenya la Mezza Maratona di Roma 2025, che ha visto tre uomini scendere sotto l’ora a testimonianza di un livello veramente notevole nonostante le insidie del percorso tra le strade della Capitale. La seconda edizione dell’evento si è rivelata dunque trionfale per gli organizzatori, anche grazie alla partecipazione complessiva di 22mila runner con partenza al Circo Massimo e traguardo nei pressi del Colosseo. Simon Maywa, secondo alla mezza di Napoli in 1h00:26, ha vinto la gara maschile con un ottimo tempo di 59:44 battendo in volata il connazionale Vincent Kimaiyo (59:45), mentre il podio è stato completato in terza piazza dall’altro keniano Kalipus Lomwai in 59:56. 🔗 Leggi su Oasport.it

