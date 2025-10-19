Mezza Maratona | Gualtieri grande successo
MEZZA MARATONA: GUALTIERI, GRANDE SUCCESSO. ROMA CAPITALE EVENTI PODISTICI “ La Mezza Maratona è stata un grande successo: con oltre 22mila iscritti e il 72% di partecipanti provenienti dall’estero, è la conferma che Roma è tra le Capitali mondiali degli eventi podistici. In appena due anni questa manifestazione è cresciuta in modo straordinario offrendo agli atleti, oltre al palcoscenico storico culturale più bello del mondo, un’organizzazione eccellente e anche la tutela della salute con i check up gratuiti offerti dal Policlinico Gemelli. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per arrivare a questo nuovo importante risultato ’’. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
