Mezza maratona di Roma vincono Maywa con record e Cheptoo Boom di iscrizioni | oltre 22mila

Grande successo per Wizz Air Rome Half Marathon, che ha visto il trionfo del Kenya sia al maschile sia al femminile. L'assessore Onorato: "In appena due anni questa corsa è già diventata una delle più importanti a livello mondiale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mezza maratona di Roma, vincono Maywa (con record) e Cheptoo. Boom di iscrizioni: oltre 22mila

Ecco i favoriti per il successo alla Mezza Maratona di Cremona di domenica 19 ottobre: si assegnano i titoli italiani Vai su Facebook

Mezza Maratona di Roma 2025: le strade chiuse, i divieti e i bus deviati. Tutte le informazioni https://ift.tt/38UNeTg - X Vai su X

Mezza maratona di Roma, vincono Maywa (con record) e Cheptoo. Boom di iscrizioni: oltre 22mila - Grande successo per Wizz Air Rome Half Marathon, che ha visto il trionfo del Kenya sia al maschile sia al femminile. Segnala msn.com

Mezza maratona Roma 2025: risultati e classifica. Doppia tripletta keniana, in tre sotto l’ora! - Va in archivio con un dominio assoluto del Kenya la Mezza Maratona di Roma 2025, che ha visto tre uomini scendere sotto l'ora a testimonianza di un ... oasport.it scrive

Mezza Maratona di Roma: dal Circo Massimo al Colosseo oltre 22mila partecipanti. Ecco le modifiche alla viabilità - La seconda edizione della Wizzair Rome Half Marathon, che per conto del Campidoglio è organizzata da Rcs Sports&Events e dal gruppo della Roma Ostia. msn.com scrive