Foligno (Perugia), 19 ottobre 2025 – Frande successo per la mezza maratona Città di Foligno, che ha richiamato centinaia di partecipanti alla decima edizione della corsa podistica. Tra gli uomini il successo va a Claudio Marco Mazzola in 1h09’46’’ su Jullien Justin (1h13’13’’) e Daniele Petrini (1h13’15’’). Tra le donne si impone Elodie Van Den Abeele (Belgio, 1h19’10’’) davanti a Francesca Bravi (1h23’54’’) e Tania Marcaccio (1h26’46’’). Mezza maratona a Foligno, strepitoso successo di partecipanti Percorso pianeggiante e veloce, con partenza in piazza della Repubblica, nel centro storico. La classifica della mezza maratona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mezza maratona a Foligno, foto e classifiche della decima edizione