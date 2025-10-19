Mezza maratona a Foligno foto e classifiche della decima edizione

Lanazione.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Foligno (Perugia), 19 ottobre 2025 – Frande successo per la mezza maratona Città di Foligno, che ha richiamato centinaia di partecipanti alla decima edizione della corsa podistica. Tra gli uomini il successo va a Claudio Marco Mazzola in 1h09’46’’ su Jullien Justin (1h13’13’’) e Daniele Petrini (1h13’15’’). Tra le donne si impone Elodie Van Den Abeele (Belgio, 1h19’10’’) davanti a Francesca Bravi (1h23’54’’) e Tania Marcaccio (1h26’46’’). Mezza maratona a Foligno, strepitoso successo di partecipanti Percorso pianeggiante e veloce, con partenza in piazza della Repubblica, nel centro storico. La classifica della mezza maratona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

mezza maratona a foligno foto e classifiche della decima edizione

© Lanazione.it - Mezza maratona a Foligno, foto e classifiche della decima edizione

Scopri altri approfondimenti

mezza maratona foligno fotoMezza maratona a Foligno, foto e classifiche della decima edizione - Foligno (Perugia), 19 ottobre 2025 – Frande successo per la mezza maratona Città di Foligno, che ha richiamato centinaia di partecipanti alla decima edizione della corsa podistica. Come scrive lanazione.it

mezza maratona foligno fotoDomenica 19 ottobre la Mezza maratona a Foligno - Così Giorgio Fusaro, presidente di Atletica Winner Foligno che organizza domenica 19 ottobre l'11/a edizione della ... Segnala ansa.it

mezza maratona foligno fotoMezza maratona a Foligno: mappa e orari delle limitazioni del traffico - Lungo tutto il percorso interessato dalla competizione podistica, in programma nel centro storico di Foligno, con partenza alle 9. Scrive umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Mezza Maratona Foligno Foto