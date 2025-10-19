Meteo | Previsioni per lunedì 20 ottobre

Modenatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2736m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

meteo previsioni luned236 20Meteo, 20-21 ottobre con nuova perturbazione: le previsioni - Peggiora a partire dal Nord e dalla Toscana con piogge sparse e locali temporali. Come scrive meteo.it

Meteo: violenta Perturbazione da Lunedì 20, le aree a rischio - Cerca una località e clicca sul cuore Come scritto prima la perturbazione non mollerà la presa neanche Martedì 21 Ottobre. Scrive ilmeteo.it

Meteo: Maltempo in arrivo dal 20 ottobre, rischio nubifragi; ecco dove - Tutta colpa del passaggio di un'intensa perturbazione di origine Atlantica che innescherà piogge battenti dapprima al Centro Nord in successiva estensione al resto del Paese. Secondo ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Previsioni Luned236 20