Meteo in peggioramento a inizio settimana perturbazione in transito con piogge e rovesci soprattutto martedì

L’anticiclone è in fase di declino, sotto la spinta di una perturbazione atlantica che nel corso di lunedì si avvicinerà al Friuli Venezia Giulia. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo, la nuvolosità aumenterà progressivamente ed entro sera giungeranno le prime piogge che si. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Meteo: Prossime Ore, entro sera primi segnali di un forte peggioramento su queste zone Vai su Facebook

causa peggioramento condizioni meteo ? domani mattina domenica 5 ottobre, indicativamente intorno alle ore 07:00 ? POSSIBILE sospensione temporanea del servizio di nave traghetto (ferry) di linea 11, con inserimento di unità minore per il solo trasp - X Vai su X

Meteo – Domenica ancora stabile in Italia, ma nei prossimi giorni è atteso un peggioramento anche intenso - Weekend prosegue stabile, ma nei prossimi giorni in arrivo piogge e temporali anche intensi prima al Nord e poi sul resto d'Italia ... Da centrometeoitaliano.it

Fine OTTOBRE: si prospetta un severo peggioramento Meteo - Dando per assodato il peggioramento meteo d'inizio settimana, complice ... msn.com scrive

Allerta meteo e piogge da lunedì: le previsioni del tempo di inizio settimana - A interessare maggiormente il territorio bolognese saranno i venti forti, soprattutto su colli e Appennini dove le raffiche potranno superare i 74 km/h. Segnala bolognatoday.it