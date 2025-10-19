Meteo | in arrivo pioggia e freddo ma potrebbero non durare

Dopo un sabato sereno e una domenica dal cielo coperto ma asciutto, torneranno la pioggia e le basse temperature. A comunicarlo in una nota sono gli esperti di Meteotrentino.Nello specifico, lunedì 20 ottobre si prevede una giornata nuvolosa con precipitazioni sparse sia nel pomeriggio che nelle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tempo più stabile, prima dell'arrivo di una nuova perturbazione: le previsioni meteo di domenica 19 ottobre -> https://tinyurl.com/2s3cp36c Vai su Facebook

Nuova perturbazione in arrivo, ultimi aggiornamenti. #3BMeteo - X Vai su X

Arrivano pioggia e freddo, avviso di vigilanza meteo sulla Liguria - Tutta la settimana sarà caratterizzata da instabilità, con pause nelle precipitazioni in un contesto nuvoloso e perturbato tipico dell’autunno ... ilsecoloxix.it scrive

Ciclone sull’Italia, freddo e maltempo in arrivo: le previsioni meteo di Giuliacci - it: “Già da oggi, giovedì 16 ottobre, arriveranno freddo e piogge su parte dell’Italia complice il passaggio di un ciclone dalla Spagna. Come scrive fanpage.it

Meteo, Giuliacci: "Il dado è tratto". Freddo e pioggia, tutte le date di ottobre - Il colonnello Mario Giuliacci non ci gira intorno e nelle previsioni meteo di ... Secondo iltempo.it