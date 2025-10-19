Meteo | in arrivo pioggia e freddo ma potrebbero non durare

Trentotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un sabato sereno e una domenica dal cielo coperto ma asciutto, torneranno la pioggia e le basse temperature. A comunicarlo in una nota sono gli esperti di Meteotrentino.Nello specifico, lunedì 20 ottobre si prevede una giornata nuvolosa con precipitazioni sparse sia nel pomeriggio che nelle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

