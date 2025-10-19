Meta Terra inaugura la nuova stagione teatrale del Faraggiana

Giovedì 23 ottobre, con "Meta Terra", prende il via la nuova stagione di prosa del Teatro Faraggiana di Novara "Chiodi Storti".Come ogni anno l'inaugurazione della stagione teatrale vede in scena i partecipanti ai laboratori teatrali che il Faraggiana gestisce sul territorio novarese. Un modo per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

