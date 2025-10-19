Meta Terra inaugura la nuova stagione teatrale del Faraggiana
Giovedì 23 ottobre, con "Meta Terra", prende il via la nuova stagione di prosa del Teatro Faraggiana di Novara "Chiodi Storti".Come ogni anno l'inaugurazione della stagione teatrale vede in scena i partecipanti ai laboratori teatrali che il Faraggiana gestisce sul territorio novarese.
META TERRA giovedì 23 ottobre - ore 21,00 Con Lucilla Giagnoni e i partecipanti dei laboratori teatrali del Teatro Faraggiana Un progetto di Lucilla Giagnoni, Scilla Gerace, Chiara Gruttad'Auria, Christian Pascolutti, Davide Petrillo Produzione Teatro Faraggi
