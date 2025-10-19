Messina ospita la Maratona della Pace | una fiaccolata per i diritti e la solidarietà

Anche Messina entra nel cammino della Maratona della Pace, l’iniziativa nazionale promossa dalla CISL per condannare ogni guerra e violazione dei diritti umani, e per riaffermare i valori di libertà, giustizia, solidarietà e dignità come fondamento di una convivenza pacifica tra i popoli.Nella. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Nel girone 1 l'imbattuto Match Ball Firenze ospita il CT Palermo. Sfida al vertice anche tra Santa Margherita Ligure e Sassuolo. Impegno in trasferta per il CT Vela Messina mentre il Ct Zavaglia prova a conquistare tre punti davanti al pubblico amico - facebook.com Vai su Facebook

Messina, uccise il figlio con un colpo di pistola: arrestato - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Messina hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ... tg24.sky.it scrive

E' arrivata a Rieti la carovana dei 50 corridori della fiaccolata-maratona per la Pace partita dal Vaticano e che arriverà a Lecco - È arrivata stasera a Rieti la pacifica carovana dei circa cinquanta corridori partecipanti alla maratona- ilmessaggero.it scrive