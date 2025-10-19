Messico le strade della capitale ' infestate' da zombie colorati | le immagini dell' evento

Migliaia di zombie hanno invaso uno dei viali principali di Città del Messico in occasione della colorata marcia annuale, in vista del giorno dei morti. Intere famiglie si sono travestite per un pomeriggio all’insegna di paura e risate. Personaggi della cultura popolare come cartoni animati, mariachi, infermiere e clown erano travestiti da zombie. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Messico, le strade della capitale 'infestate' da zombie colorati: le immagini dell'evento

