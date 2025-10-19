MESSI-INTER: c’è l’accordo contrattuale Scelto il nerazzurro per la sua LAST DANCE: è ufficiale"> Lionel Messi è al tramonto della sua straordinaria carriera, ma ancora riesce a catturare l’attenzione mondiale. Negli ultimi anni della sua carriera, Lionel Messi ha vissuto una fase di continua evoluzione, passando dal simbolo del Barcellona al leader di nuove avventure. Dopo oltre vent’anni in blaugrana, nel 2021 ha lasciato la squadra catalana per approdare al Paris Saint-Germain, complice la crisi economica del club. A Parigi ha condiviso lo spogliatoio con Neymar e Mbappé, ma nonostante alcuni lampi di classe, l’esperienza non ha mai raggiunto la magia dei tempi spagnoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - MESSI-INTER: c’è l’accordo contrattuale | Scelto il nerazzurro per la sua LAST DANCE: è ufficiale