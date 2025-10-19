Messi aveva uno scudo Lamine Yamal no | va protetto da chi gli sta intorno

Guardiola e la famiglia si chiusero a riccio intorno al talento di Leo per proteggerlo, l'attuale fenomeno del Barça guadagna cinque volte tanto ma poi ecco la festa coi nani, la gestione commerciale della firma, le follie con la fidanzata rapper. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Messi aveva uno scudo, Lamine Yamal no: va protetto da chi gli sta intorno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il medico veneziano, nei suoi scritti, ci aveva messi in guardia. Le conquiste che lui e i suoi collaboratori avevano fatto avrebbero potuto essere smantellate, se non salvaguardate. Sta succedendo ora? Secondo Giovanna Del Giudice, psichiatra che con lui ha - facebook.com Vai su Facebook

Yamal 2° nel Pallone d'Oro a 18 anni: com'era la classifica quando Messi aveva la sua età #SkySport #Ballondor - X Vai su X

Lamine Yamal a rischio burnout: troppi carichi di lavoro tra Spagna e Barcellona, possono ostacolare la scalata all'eredità di Messi - Il carico di lavoro di Lamine Yamal è diventato un argomento di grande discussione negli ultimi sei mesi, con una disputa tra Barcellona e Spagna riguardo alla forma fisica del giovane. Lo riporta msn.com