Messi aveva uno scudo Lamine Yamal no | va protetto da chi gli sta intorno

Gazzetta.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guardiola e la famiglia si chiusero a riccio intorno al talento di Leo per proteggerlo, l'attuale fenomeno del Barça guadagna cinque volte tanto ma poi ecco la festa coi nani, la gestione commerciale della firma, le follie con la fidanzata rapper. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

messi aveva scudo lamineLamine Yamal a rischio burnout: troppi carichi di lavoro tra Spagna e Barcellona, possono ostacolare la scalata all'eredità di Messi - Il carico di lavoro di Lamine Yamal è diventato un argomento di grande discussione negli ultimi sei mesi, con una disputa tra Barcellona e Spagna riguardo alla forma fisica del giovane. Lo riporta msn.com

