Messa del Papa per sette santi | tra loro l’italiano Bartolo Longo

Anteprima24.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella guida la delegazione italiana che partecipa alla messa di Papa Leone nel corso della quale verranno canonizzati sette santi. Tra loro tre italiani: Bartolo Longo, suor Maria Troncatti, suor Vincenza Maria Poloni. Accanto al presidente Mattarella, è seduto il presidente della Camera Lorenzo Fontana.   L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Messa del Papa per sette santi: tra loro l’italiano Bartolo Longo

