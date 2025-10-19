Mercoledì 3 l’ombra che ritorna | tutto quello che è certo adesso sulla nuova stagione

Sbircialanotizia.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quanto manca prima che Mercoledì Addams torni a bussare alla porta? La risposta, per ora, è sobria e ufficiale: la terza stagione è stata rinnovata. Il resto – tempi, immagini, dettagli di trama – è ancora custodito con cura. Ma i tasselli messi sul tavolo da Netflix e dai creatori delineano già una rotta precisa. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

mercoled236 3 l8217ombra che ritorna tutto quello che 232 certo adesso sulla nuova stagione

© Sbircialanotizia.it - Mercoledì 3, l’ombra che ritorna: tutto quello che è certo adesso sulla nuova stagione

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Mercoled236 3 L8217ombra Ritorna