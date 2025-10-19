Mercato Milan sondaggi a giugno per quel giocatore prima del trasferimento Fabrizio Romano svela | Tare ci aveva fatto dei pensieri Le ultime

Mercato Milan, sondaggi a giugno per Retegui prima del suo trasferimento. Romano svela: «Tare ci aveva fatto dei pensieri». Tutti i dettagli La scorsa estate il Milan era alla ricerca di un centravanti di livello e tra i nomi valutati figurava anche Mateo Retegui, attaccante italo-argentino poi approdato in Arabia Saudita. A svelare i retroscena . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Milan, sondaggi a giugno per quel giocatore prima del trasferimento. Fabrizio Romano svela: «Tare ci aveva fatto dei pensieri». Le ultime

