Mercato Inter Juric si coccola Lookman dopo la riconciliazione | le parole del tecnico della Dea
Inter News 24 Mercato Inter, Juric elogia Lookman dopo l’ultimo match di campionato: «Prova di altissimo livello contro la Lazio». Nel post gara di Atalanta Lazio, terminata in parità, Ivan Juric ha analizzato la prestazione della sua squadra soffermandosi in particolare su Ademola Lookman, grande protagonista del match e del mercato Inter. L’attaccante nigeriano, classe 1997, ha confermato ancora una volta di essere uno dei punti fermi del progetto nerazzurro di Bergamo, attirando l’attenzione anche fuori dai confini lombardi. Juric e la crescita di Lookman. Il tecnico croato si è detto molto soddisfatto della prova del suo numero 11, sottolineando il contributo offensivo e difensivo del giocatore: Lookman ha brillato nella ripresa, creando diverse occasioni da rete e rendendosi pericoloso fino all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Il Napoli era davvero vicinissimo a Bonny, autore del gol vittoria dell'Inter a Roma, poi ha fatto all-in su Lucca per 35 milioni. Il retroscena dell'esperto di mercato. - facebook.com Vai su Facebook
?Il punto sul mercato dell'#Inter e le ultime verso #RomaInter con la sorpresa in attacco NUOVO VIDEO con @RiccardoMeloni4 e @GiokerMusso - X Vai su X
L'Inter tenta fuga e record. E Mancini coccola Icardi - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza l'attuale momento dell'Inter e spiega come la squadra di Roberto Mancini abbia delle similitudini con quella che - Come scrive calciomercato.com
VIDEO Inter: il mercato richiesto dai tifosi - Il nostro inviato allo stadio Meazza, Marco Gentile ha sentito due sostenitori dell'Inter sui colpi di mercato per rilanciare la squadra nerazzurra giá dalla ... Si legge su calciomercato.com