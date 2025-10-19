Mercato Inter Juric si coccola Lookman dopo la riconciliazione | le parole del tecnico della Dea

Inter News 24 Mercato Inter, Juric elogia Lookman dopo l’ultimo match di campionato: «Prova di altissimo livello contro la Lazio». Nel post gara di Atalanta Lazio, terminata in parità, Ivan Juric ha analizzato la prestazione della sua squadra soffermandosi in particolare su Ademola Lookman, grande protagonista del match e del mercato Inter. L’attaccante nigeriano, classe 1997, ha confermato ancora una volta di essere uno dei punti fermi del progetto nerazzurro di Bergamo, attirando l’attenzione anche fuori dai confini lombardi. Juric e la crescita di Lookman. Il tecnico croato si è detto molto soddisfatto della prova del suo numero 11, sottolineando il contributo offensivo e difensivo del giocatore: Lookman ha brillato nella ripresa, creando diverse occasioni da rete e rendendosi pericoloso fino all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Internews24.com

