Mercato del lavoro in crescita nel Veronese | in 9 mesi +26mila posti

Veronasera.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato del lavoro dipendente veneto mostra nei primi nove mesi del 2025 una tenuta positiva, ma con segnali di rallentamento rispetto all'anno precedente. Il bilancio regionale complessivo tra nuove assunzioni e cessazioni di contratti registra un saldo positivo di 64.923 nuove posizioni di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

