Mercato dei mutui per la casa l' osservatorio | Segnali positivi A Rimini richiesti in media 148 mila euro
“Nonostante la Banca Centrale Europea abbia interrotto il ciclo di riduzione del costo del denaro con due pause consecutive nelle riunioni di luglio e settembre, il contesto attuale del mercato dei mutui in Italia continua a offrire segnali positivi per i consumatori. Dopo il riequilibrio tra. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
L'andamento del mercato immobiliare italiano: nel primo semestre 2023 compravendite -8,7%, mutui – 29,5%. Focus su 9 grandi città. Al #TG2 i dati statistici del Consiglio Nazionale del Notariato diffusi ieri. https://www.rainews.it/notiziari/tg2/video/2023/10/Tg - facebook.com Vai su Facebook
Per i mutui mercato nazionale disomogeneo, ma tiene il tasso fisso https://requadro.com/per-i-mutui-mercato-nazionale-disomogeneo-ma-tiene-il-tasso-fisso/… via @Requadro2 - X Vai su X
Aumento dei mutui in Italia, al Nord il numero maggiore e non solo per comprare casa - Forte ripresa del mercato dei mutui ipotecari in Italia: il capitale finanziato cresce del 21,5% superando i 108 miliardi di euro. Secondo quifinanza.it
Mercato mutui: Nord Italia locomotiva delle richieste, in aumento la quota straniera - Il mercato dei mutui è trainato dal Nord Italia e vede crescere la quota di richiedenti stranieri. mutuionline.it scrive
Mutui a tasso variabile da 2,19% con Monte dei Paschi di Siena a ottobre 2025 - Monte dei Paschi di Siena offre mutui a tasso variabile vantaggiosi per prima casa, seconda casa e surroga, con condizioni flessibili e gestione online o in filiale. Lo riporta mutuionline.it