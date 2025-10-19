Mercatanti in Fiera chiude con il botto | 110 mila visitatori -Foto
L’INIZIATIVA. Quattro giorni di festa tra sapori d’Europa, artigianato e street food nel cuore di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Altre letture consigliate
Bergamo Città Bassa Ultima giornata dei Mercatanti in Fiera 2025 La nostra BERGAMO ? #molamia #BergamoèUNESCO #VisitBergamo #justamazing #BergamocittàdiDonizetti #BergamoCittàdeiMille #rinascerorinascerai #bergamoiloveyou #unafoto - facebook.com Vai su Facebook
Mercatanti in Fiera chiude con il botto: 110 mila visitatori -Foto - Quattro giorni di festa tra sapori d’Europa, artigianato e street food nel cuore di Bergamo. Lo riporta ecodibergamo.it
Bergamo, in 4 giorni 110 mila persone alla 23ª edizione dei Mercatanti - Sapori d’Europa, street food e artigianato: i Mercatanti si confermano tra gli eventi più amati dai cittadini di Bergamo. bergamonews.it scrive
Mercatanti in Fiera - I colori del mondo in città, a Bergamo torna Mercatanti: cento bancarelle da tutta Europa tornano ad arricchire Bergamo col gusto e le specialità gastronomiche internazionali e italiane. Da ecodibergamo.it