Meraviglia Boccaccino | donne e santi di luce svelano le sue ombre

Cremona – Orgogliosissimi e fastosi palazzi ha Cremona, non abbastanza conosciuti e ammirati. E storie di stirpi altere, reggenti la campagna padana. Ma la sorpresa mai pensata è nei luminosissimi dolcissimi volti delle Madonne dipinti da un cremonese il quale “amazò sua moiera ch’el trovò farli le corna” (recitano i documenti). Tale Boccaccino Boccacci, meglio noto con il nome ripreso dalla prima mostra monografica dedicatagli a 500 anni dalla morte: “Il Rinascimento di Boccaccio Boccaccino ”, fino all’11 gennaio 2026, al Museo Diocesano. Per il direttore, che è prete, ineluttabile una domanda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Meraviglia Boccaccino: donne e santi di luce svelano le sue ombre

Approfondisci con queste news

Nei volti delle sue Madonne e dei suoi santi, una bellezza che svela il divino. Questa mattina è stata inaugurata nella Galleria dei Vescovi del Palazzo vescovile la prima grande mostra monografica dedicata a Boccaccio Boccaccino, nel quinto centenario de - facebook.com Vai su Facebook

Meraviglia Boccaccino: donne e santi di luce svelano le sue ombre - Una mostra al museo Diocesano (fino all’11 gennaio) propone alcuni capolavori dell’artista rinascimentale che uccise la moglie e trovò fortuna a Cremona ... Scrive msn.com

Uomini e Donne, Alessio Niccoli: ''Barbara De Santi? Insopportabile'' - Alessio Niccoli, protagonista del trono over di Uomini e Donne, si racconta e parla delle due conoscenze avute in studio con Barbara De Santi e Sabrina Zago. Da comingsoon.it

"Uomini e Donne" Barbara De Santi offende Cristina Tenuta: "Mummia" - Scintille tra Barbara De Santi e lo studio di "Uomini e Donne" nella puntata di venerdì 5 aprile 2024. Come scrive tgcom24.mediaset.it