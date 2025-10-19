Mentono su tutto per vendere paura e guerra

L'aereo di Ursula Von der Leyen in Bulgaria non aveva il GPS bloccato e non c'è stata alcuna ''interferenza russa''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - “Mentono su tutto per vendere paura e guerra”

Scopri altri approfondimenti

I numeri non mentono: La Lombardia, con 10 milioni di abitanti, versa 46,8 miliardi di euro di IRPEF. Tutto il Sud, con quasi 20 milioni di abitanti, ne versa 44,6 miliardi. La verità è semplice: la Lombardia dà molto più di quanto riceva ed allo stesso tempo a - facebook.com Vai su Facebook

“Avete paura di perdere soldi, tacete per gli sponsor. Se non vi schierate siete per il genocidio. È tutto un gran teatro”: Ghali contro i rapper che non si sono esposti ... - tunisino ha delineato il profilo degli artisti provenienti dal mondo hip- Si legge su ilfattoquotidiano.it