Mentono su tutto per vendere paura e guerra

Imolaoggi.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aereo di Ursula Von der Leyen in Bulgaria non aveva il GPS bloccato e non c'è stata alcuna ''interferenza russa''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

