Memorie e aneddoti su Enzo Siciliano dal Vertano a via Tarvisio
I maestri ognuno li vede a modo suo, soprattutto se si tratta di maestri incontrati tardi, dopo gli anni della formazione: non per questo cessano di essere maestri, ma lo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le memorie di Mario Traverso in libreria grazie a Davide Ferreri: fra aneddoti e personaggi della piccola capitale della Val Lemme rivive la storia di un tempo perduto. Un giorno sotto il suo rasoio passò anche Gian Maria Volonté - facebook.com Vai su Facebook
Un viaggio tra aneddoti e fatti reali su Papa Gagliazzu Sala A. #Landella Martedì #14ottobre Un incontro ricco di storia e memoria, promosso da #FNPCISL #TarantoBrindisi e #Anteas #Brindisi, dedicato alla figura di Don Domenico Galeazzo De Palm - X Vai su X