Refugees in Libya, il movimento formato da sopravvissuti alle carceri libiche, scende in piazza per ribadire il proprio no al Memorandum Italia-Libia, l’accordo siglato nel 2017 durante il governo Gentiloni, quando Marco Minniti era ministro dell’Interno e riconfermato per altri 3 anni in Parlamento il 15 ottobre scorso, con 153 voti favorevoli, 112 contrari e 9 astenuti. “Quello che sta succedendo in Libia a livello storico è una vergogna – spiega Abraham Tesfai, di Refugees in Libya – un domani il governo italiano dovrà rispondere di questo accordo, per questo noi diciamo che siamo ancora in tempo per bloccarlo e salvare tutte le persone detenute”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Memorandum Italia-Libia, migranti e ong chiedono lo stop e si rivolgono a Meloni: “Ti accusiamo di crimini contro l’umanità”