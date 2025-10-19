Meloni | woke mina valori e tradizioni

3.22 "Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano la cultura woke". Così il premier Giorgia Meloni in video messaggio al galà per il 50° anniversario della National Italian American Foundation a Washington.Ha poi sottolineato che si tratta di un tentativo di cancellare la storia degli italoamericani e di negare il loro ruolo specialenegli Usa.Meloni ha ringraziato Trump per aver ripristinato quest'anno la celebrazione del Columbus Day. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Emanuele Trevi. "Meloni non mi piace, ma sa parlare al prossimo. La sinistra è paralizzata dalla cultura woke" (di M. Fontana) - X Vai su X

"Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano cultura 'Woke' ha detto la premier. "Queste forze - ha continuato in riferimento alle polemicheche negli anni precedenti hanno caratte - facebook.com Vai su Facebook

Meloni, la cultura woke cerca di dividere Italia e Usa - "Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Le lezione di Meloni a Schlein: "Noi uniti da valori comuni, voi ossessionati di batterci" - "La differenza è semplice: noi siamo uniti da valori comuni e da una visione, loro solo dall'ossessione di battere noi". Secondo ilgiornale.it

Schlein: “La Meloni si abitui, uniti e compatti la batteremo”. La replica della premier: “Noi siamo uniti dai valori, loro dall’ossessione di batterci” - Alla festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha scandito parole di sfida dirette al governo. blitzquotidiano.it scrive