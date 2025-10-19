Meloni | Usa e Italia insieme per libertà

2.39 "Usa e Italia insieme non sono solo alleati ma sono le colonne del mondo libero", così il premier Meloni in un videomessaggio al galà per il 50° anniversario della National American Italian Foundation, (Niaf) a Washington. Ha sottolineato l'importanza del legame tra i due Paesi, fondato su valori condivisi di "fede,famiglia e libertà" e citato anche le parole di Trump, che ha riconosciuto "il contributo degli italoamericani alla cultura e allo stile di vita americano", ringraziandolo per l'omaggio al nostro Paese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

