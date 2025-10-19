Meloni sul podio ‘eguaglia’ Craxi da oggi il suo è il terzo governo più longevo

(Adnkronos) – Tre come gli anni di governo, tre come i gradini del podio su cui, da oggi, domenica 19 ottobre, Giorgia Meloni salirà. L'esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia diventa infatti il terzo più longevo della storia repubblicana, eguagliando i 1.093 giorni del governo Craxi. Un traguardo che, in un Paese capace di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

