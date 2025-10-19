Meloni si rivolge a Trump in video | La cultura woke sta cercando di distruggere le nostre tradizioni – Video

“Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano la cultura woke “. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un video messaggio al galà 50esimo anniversario della National Italian American Foundation a Washington. “È un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto speciale in questa nazione. Non glielo permetteremo. Il Columbus Day è qui per restare”, ha aggiunto la presidente del Consiglio ringraziando Donald Trump per aver ripristinato quest’anno la celebrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni si rivolge a Trump in video: “La cultura woke sta cercando di distruggere le nostre tradizioni” – Video

Leggi anche questi approfondimenti

#Meloni: Usa e Italia colonne del mondo libero. La premier si rivolge agli italoamericani in un video, sottolineando come i loro antenati "hanno contribuito a costruire e plasmare l'America di oggi". #Trump la loda http://momentosera.it/articolo.php?id=58462… - X Vai su X

Ma l’avete letta? Trump che si rivolge alla Meloni in modalità Baci Perugina: "sei bellissima". Vabbè, i gusti non si discutono: la bellezza è soggettiva, dipende dalle luci, dall’angolazione e dal numero di filtri. Poi arriva Erdogan un po' nutrizionista da bar, un po - facebook.com Vai su Facebook

Meloni: “Cultura woke cerca di dividere Italia e Usa”. Trump la loda in un video - In un videomessaggio alla National Italian American Foundation di Washington, Giorgia Meloni ha ringraziato Donald Trump per aver ripristinato il Columbus Day. Riporta tg24.sky.it

Dazi, Meloni e il nuovo elogio di Trump: “Sfida l'Ue e tratta con noi, ottima mossa” - Nuovo elogio del presidente Usa Donald Trump a Giorgia Meloni con un post e un breve video pubblicati su Truth, in cui mette in risalto il ruolo del ... Come scrive iltempo.it

Il video messaggio di Giorgia Meloni agli italo-americani contro la cultura "woke". E ringrazia Trump per il ripristino del "Columbus Day" woke - "Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. Come scrive tg.la7.it