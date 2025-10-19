Meloni si rivolge a Trump in video | La cultura woke sta cercando di distruggere le nostre tradizioni – Video

Ilfattoquotidiano.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano la cultura woke “. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un video messaggio al galà 50esimo anniversario della National Italian American Foundation a Washington. “È un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto speciale in questa nazione. Non glielo permetteremo. Il Columbus Day è qui per restare”, ha aggiunto la presidente del Consiglio ringraziando Donald Trump per aver ripristinato quest’anno la celebrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

meloni si rivolge a trump in video la cultura woke sta cercando di distruggere le nostre tradizioni 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni si rivolge a Trump in video: “La cultura woke sta cercando di distruggere le nostre tradizioni” – Video

Leggi anche questi approfondimenti

meloni rivolge trump videoMeloni: “Cultura woke cerca di dividere Italia e Usa”. Trump la loda in un video - In un videomessaggio alla National Italian American Foundation di Washington, Giorgia Meloni ha ringraziato Donald Trump per aver ripristinato il Columbus Day. Riporta tg24.sky.it

meloni rivolge trump videoDazi, Meloni e il nuovo elogio di Trump: “Sfida l'Ue e tratta con noi, ottima mossa” - Nuovo elogio del presidente Usa Donald Trump a Giorgia Meloni con un post e un breve video pubblicati su Truth, in cui mette in risalto il ruolo del ... Come scrive iltempo.it

meloni rivolge trump videoIl video messaggio di Giorgia Meloni agli italo-americani contro la cultura "woke". E ringrazia Trump per il ripristino del "Columbus Day" woke - "Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. Come scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Rivolge Trump Video