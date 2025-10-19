Meloni risponde a Schlein dopo l' intervento della dem al PSE | Delirio e vergogna; ma chi davvero offende l’Italia davanti al mondo?

Meloni risponde a Schlein dopo l’intervento al congresso PSE. Ma chi mette davvero a rischio la democrazia? Giorgia Meloni ha non ci sta. Dopo aver paragonato l’opposizione a un’organizzazione terroristica, ora se la risponde ad Elly Schlein perché ha espresso la sua verità davanti a un micro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Meloni risponde a Schlein dopo l'intervento della dem al PSE: “Delirio e vergogna”; ma chi davvero offende l’Italia davanti al mondo?

Contenuti che potrebbero interessarti

Meloni torna in conferenza stampa dopo due anni (ma risponde solo a due domande) - facebook.com Vai su Facebook

Landini chiama Meloni "cortigiana di Trump", lei risponde: "Mi dà della prostituta" - X Vai su X

Attentato a Ranucci, Schlein accusa Meloni: "Libertà a rischio". La Premier risponde: "Siamo al puro delirio" - Botta e risposta tra Elly Schlein e Giorgia Meloni: la segretaria del Pd esprime solidarietà a Sigfrido Ranucci e attacca la destra, Meloni replica ... Lo riporta virgilio.it

Schlein sbrocca dall'Olanda: “In Italia libertà a rischio”. Meloni replica: “Siamo al delirio” - Le parole, di solito, hanno un significato e un peso, che però possono variare a seconda del dove e del quando vengono pronunciate. iltempo.it scrive

Giorgia Meloni e Elly Schlein ai ferri corti: è scontro dopo il congresso del PSE - Tensione tra governo e opposizione: Giorgia Meloni e Elly Schlein si scambiano accuse sulla democrazia. notizie.it scrive