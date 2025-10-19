Meloni e il discorso agli Usa | La cultura woke cerca di dividerci Trump la elogia su Truth

«Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano cultura Woke ». Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta con un video al gala per i 50 anni della NIAF, la fondazione nazionale Italia America. E interviene a gamba tesa sulle consuete polemiche per il Columbus Day. Il tentativo di cancellare negli Stati Uniti le celebrazioni di Cristoforo Colombo per Meloni «è un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto speciale nell’arazzo di questa nazione. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

Oggi è la Giornata mondiale dell'Alimentazione, il Papa, Mattarella e Meloni alla Fao per gli 80 anni dell'organizzazione delle Nazione Unite. Tajani pronuncia un discorso in plenaria #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

È forse il discorso più duro su Israele mai pronunciato da Giorgia Meloni. L’occasione è il suo intervento all’assemblea generale delle Nazioni Unite. #meloni #italia #onu - X Vai su X

Il video messaggio di Giorgia Meloni agli italo-americani contro la cultura "woke". E ringrazia Trump per il ripristino del "Columbus Day" woke - "Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. Come scrive tg.la7.it

Meloni, gli Usa e l'Italia sono le colonne del mondo libero. La cultura woke cerca di dividerci - La premier rivolta agli italoamericani ha sottolineato come i loro antenati "hanno contribuito a costruire e plasmare l'America di oggi e questa tradizione di eccellenza continua brillantemente" ... Come scrive msn.com

Meloni “nascosta”: cosa è successo con Trump e gli altri capi di Stato - L'episodio curioso durante il discorso di Donald Trump dopo la firma sulla pace a Gaza. Riporta newsmondo.it