Meloni e il caso dell’ambasciatore in Russia che sa come l’Italia decide in armi anche per difesa dai russi L’imbarazzo tra le fila del governo

Stefano Beltrame è il consigliere diplomatico del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e prossimo ambasciatore italiano a Mosca. Ma, come ricostruisce oggi Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano, la sua figura sta diventando scomoda. Perché potrebbe sapere, mentre si appresta a lavorare in Russia, come spenderà i propri soldi l’Italia per potersi difendere nei prossimi anni. Armi incluse. Beltrame è infatti responsabile del Tesoro al tavolo interministeriale sul programma Safe (Security Action for Europe),il fondo europeo che permetterà all’Italia di spendere 15 miliardi nel settore della Difesa da qui ai prossimi anni. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Cortigiana di Trump” Giovanni Floris commenta il caso Meloni-Landini - facebook.com Vai su Facebook

Cortigiana, Floris sul caso Meloni-Landini: "Una frase infelice, si è corretto subito". #piazzapulita - X Vai su X

Meloni e il caso dell’ambasciatore in Russia che sa come l’Italia decide in armi (anche per difesa dai russi). L’imbarazzo tra le fila del governo - Al tavolo interministeriale su cui si decidono le armi e le spese per la difesa partecipa Beltrame, nominato prossimo rappresentante in Russia. Riporta msn.com

Meloni all'Onu: "Israele ha superato limiti a Gaza. La Russia ha calpestato i Trattati" - Un discorso a tutto campo quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. Si legge su tg24.sky.it

Meloni all’Onu: scenario da Terza Guerra Mondiale. Israele ha superato il limite a Gaza, la Russia ha calpestato i trattati - Alla 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tracciato un quadro severo della crisi globale: dalla guerra Russia- Riporta milanofinanza.it