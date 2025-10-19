Meloni disintegra il Woke | Vuole cancellare la nostra cultura lo impediremo | GUARDA

Iltempo.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano cultura 'Woke'". E' un passaggio del videomessaggio di Giorgia Meloni trasmesso nel corso del Gala del 50esimo anniversario della Niaf a Washington. Queste forze, ha continuato la premier in riferimento alle polemiche che negli anni precedenti hanno caratterizzato in America il Columbus Day, "cercano di cancellare la nostra cultura". Il tentativo di cancellare negli Stati Uniti le celebrazioni di Cristoforo Colombo "è un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto speciale nell'arazzo di questa nazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

