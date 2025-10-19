Meloni | Cultura woke? Divide Italia e Usa Trump la loda sui social

Ildifforme.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' la celebrazione del 50esimo anniversario della Niaf, National Italian American Foundation e il presidente del Consiglio partecipa inviando a Washington un videomessaggio che fa breccia in Trump tanto che il tycoon decide di ripubblicarlo sul suo canale social. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

meloni cultura woke divide italia e usa trump la loda sui social

© Ildifforme.it - Meloni: “Cultura woke? Divide Italia e Usa”, Trump la loda sui social

Approfondisci con queste news

meloni cultura woke divideMeloni: “Cultura woke cerca di dividerci, Columbus day non si cancella”. E Trump la elogia - La premier Giorgia Meloni in un video messaggio inviato per il gala della Fondazione nazionale Italia America, ha detto che "Ci sono forze che cercano ... Scrive fanpage.it

meloni cultura woke divideItalia-Usa. Meloni: “Cultura woke cerca di dividerci, Columbus Day non si cancella” - Giorgia Meloni è intervenuta con un messaggio videotrasmesso al 50esimo anniversario della Niaf a Washington nel corso del Gala della National Italian ... Secondo lapresse.it

meloni cultura woke divideUsa, Giorgia Meloni alla Niaf: "Woke vuole cancellare la nostra cultura, lo impediremo" - "Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. Riporta lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Cultura Woke Divide