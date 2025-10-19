Meloni | Cultura woke? Divide Italia e Usa Trump la loda sui social

E' la celebrazione del 50esimo anniversario della Niaf, National Italian American Foundation e il presidente del Consiglio partecipa inviando a Washington un videomessaggio che fa breccia in Trump tanto che il tycoon decide di ripubblicarlo sul suo canale social. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni: “Cultura woke? Divide Italia e Usa”, Trump la loda sui social

Meloni: "La cultura woke cerca di dividere Italia e Usa che condividono i valori senza tempo della fede, della famiglia e della libertà". Trump posta su Truth un video della premier e riposta un tweet di LynneP che la loda. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

