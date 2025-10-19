Meloni | Cultura woke cerca di dividerci Columbus day non si cancella E Trump la elogia

La premier Giorgia Meloni in un video messaggio inviato per il gala della Fondazione nazionale Italia America, ha detto che "Ci sono forze che cercano di dividerci, la chiamano cultura 'Woke'". Meloni quindi ha ringraziato Trump per aver ripristinato le celebrazioni per il Columbus Day. E Trump posta un video di 21 secondi di Meloni su Truth per elogiarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Una delle caratteristiche della cultura Maga, che Giorgia Meloni vuole importare in Italia, e’ la fine del concetto della laicità delle istituzioni. L’uso spregiudicato del confessionalismo risponde al tempo stesso al tentativo di trasformare la religione in “instrument - X Vai su X

