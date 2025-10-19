Meloni alla Niaf | Cultura woke vuole cancellarci si sbagliano

(Adnkronos) – "La nostra forza, la forza dell'Occidente, nasce da un'eccellenza individuale senza pari. La voce singolare e potente della libertà. Ma essa si perfeziona solo quando l'intera orchestra suona insieme in un'armonia impeccabile e potente. Questa eredità è il motivo per cui non dobbiamo mai perdere di vista ciò che ci unisce". Così la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Meloni alla NIAF: "Il Columbus Day non si cancella, è qui per restare"

