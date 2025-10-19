Meloni alla Niaf | Cultura woke vuole cancellarci si sbagliano – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2025 "So che ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano cultura woke. Cercano di cancellare la nostra cultura. Si sbagliano. Tentare di eliminare il Columbus Day non è solo un attacco a una statua o a una data sul calendario. È un tentativo di cancellare la storia fondativa degli italo-americani", di "negare il posto duramente conquistato che essi occupano nel tessuto di questa nazione. Non glielo permetteremo. Il Columbus Day è qui per restare. Permettetemi di citare la splendida proclamazione che il Presidente Trump ha emesso la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Open.online