Meloni alla Niaf | Cultura woke cerca di dividerci Columbus Day non si cancella

“ Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano cultura ‘Woke'”. E’ un passaggio del videomessaggio di Giorgia Meloni trasmesso nel corso del Gala del 50esimo anniversario della Niaf a Washington. Queste forze, ha continuato la premier in riferimento alle polemiche che negli anni precdenti hanno catratterizzato in America il Columbus Day, “ cercano di cancellare la nostra cultura “. Il tentativo di cancellare negli Stati Uniti le celebrazioni di Cristoforo Colombo “è un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto speciale nell’arazzo di questa nazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni alla Niaf: “Cultura woke cerca di dividerci, Columbus Day non si cancella”

