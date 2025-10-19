Meloni al gala NIAF | Columbus Day resta stop alla ‘cultura woke’

Una festa lontana migliaia di chilometri che parla direttamente a chi, tra Italia e Stati Uniti, sente di appartenere a entrambe le rive. Nel messaggio inviato al 50° anniversario della National Italian American Foundation, Giorgia Meloni ha difeso tradizioni, memoria e alleanze, con un passaggio netto su Columbus Day e “cultura woke”. Un anniversario che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Meloni al gala NIAF: Columbus Day resta, stop alla ‘cultura woke’

