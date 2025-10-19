Meloni aggancia Craxi | il suo è ora il terzo governo più longevo

Tre anni dopo l’insediamento a Palazzo Chigi, il governo guidato da Giorgia Meloni raggiunge un traguardo simbolico: la soglia dei 1.093 giorni, pari al primato del governo Craxi I. Un passaggio che certifica una stabilità rara nella storia repubblicana e apre un nuovo terreno di confronto politico, economico e istituzionale per l’Italia. Il dato che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

