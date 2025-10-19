Meloni aggancia Craxi | il suo è ora il terzo governo più longevo
Tre anni dopo l’insediamento a Palazzo Chigi, il governo guidato da Giorgia Meloni raggiunge un traguardo simbolico: la soglia dei 1.093 giorni, pari al primato del governo Craxi I. Un passaggio che certifica una stabilità rara nella storia repubblicana e apre un nuovo terreno di confronto politico, economico e istituzionale per l’Italia. Il dato che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Gli scioperi del 22 settembre e del 3 ottobre hanno visto la scuola pubblica statale uscire dalle aule ed inondare le piazze, esprimendo una voglia di rompere la gabbia in cui per anni ci ha tenuto la scellerata autonomia scolastica. Il governo Meloni lo ha visto - facebook.com Vai su Facebook
Meloni sul podio ‘eguaglia’ Craxi, da oggi il suo è il terzo governo più longevo - (Adnkronos) – Tre come gli anni di governo, tre come i gradini del podio su cui, da oggi, domenica 19 ottobre, Giorgia Meloni salirà. Come scrive msn.com
Meloni all'Onu sferza Israele, 'superato il limite' - Nel giorno del suo intervento all'assemblea generale dell'Onu, quando in Italia infuriano le polemiche per la vicenda della ... Lo riporta ansa.it
Travaglio a La7: “L’elettorato di Meloni si ricorda bene le sue vecchie posizioni pro Gaza. La pentola rischia di esplodere” - “Il prezzo elettorale che rischia di pagare Meloni nel non sostenere la Palestina? Segnala ilfattoquotidiano.it