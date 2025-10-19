Melodie Italiane anno 61 domenica 19 ottobre 2025 | in diretta su WGBB Radio con Attilio Carbone e ospiti speciali
Alle 15 ora di New York (le 21 in Italia) prende il via la 61ª edizione di Melodie Italiane, la storica trasmissione condotta da Attilio Carbone in diretta su WGBB Radio fino alle 18 locali (le 24 in Italia). Il programma, da sempre un punto di riferimento per la comunità italiana negli Stati Uniti, ospiterà oggi numerosi protagonisti del panorama musicale e culturale. Tra gli appuntamenti più attesi segnaliamo alle 21:30 il talento musicale Samuele Leto da Crotone, seguito alle 22 dal professor Pino Cinquegrana. Alle 22:15 si parlerà del Columbus International Award recentemente assegnato ad Attilio Carbone, mentre alle 22:30 Massimo Martire di Canale Italia farà il suo esordio nella trasmissione newyorkese con uno speciale sulla musica, in coincidenza con il suo compleanno. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Contenuti che potrebbero interessarti
LA DOMENICA ITALIANA delle FONTANELLE Tutte le domeniche pomeriggio si balla il grande liscio nella cornice più accogliente della Vallecamonica Dalle 15.00 alle 18.00 Ingresso €6,00 Si balla con le più belle melodie italiane e l’atmosfera - facebook.com Vai su Facebook
“Notti a cantare canzoni italiane con te” NOTTI ITALIANE, la prima canzone in italiano di @_ruggero, esce domani alle 20 !! Pre-save: https://bfan.link/notti-italiane?screen=prereleaseForm… - X Vai su X