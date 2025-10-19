Meglio che la Roma perda la frase di Hernanes a DAZN è da brividi | il punto più basso del giornalismo sportivo italiano

Fare il giornalista non è un mestiere per tutti. Di certo non lo è per Hernanes. L’ex attaccante biancoceleste, dopo una carriera con più bassi che alti, dato che non ha lasciato il segno in nessuna delle squadre con cui ha giocato, ha provato a fare l’opinionista sportivo, fallendo miseramente anche in questo lavoro. A DAZN, nel corso della trasmissione sportiva Vamos, prevalentemente dedicata al post-partita di Roma-inter, si è lasciato andare a una frase che va contro le regole del giornalismo, non solo sportivo, ma a tutto tondo. Il “ Testo unico dei doveri del giornalista” cita espressamente che “un giornalista deve dimostrare imparzialità”, cosa che ieri sera non ci è stata. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - “Meglio che la Roma perda”, la frase di Hernanes a DAZN è da brividi: il punto più basso del giornalismo sportivo italiano

